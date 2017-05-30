09:38 30.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Сегодня в Киеве ограничат движение на путепроводе на Лыбедской площади

По причине проводимого ремонта в столице асфальтобетонного покрытия будет частично ограничено движение транспорта на путепроводе на площади Лыбидской в сторону Демеевской площади. 

Сегодня в Киеве ограничат движение на путепроводе на Лыбедской площади

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Таким образом, с 09:00 до 18:00 30 мая - движения автомобилей будет частично приостановлено.

Такие изменения связаны с ведением ремонта асфальтового покрытия дороги на этой улице.

В связи с этим коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Подоле четвертого июня должны частично закрыть движение авто. Так, движение будет закрыто утром - с восьми утра до 13-ти часов.


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