13:14 18.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столичная власть изучает вопрос расторжения соглашения с "Киевэнерго"

В рамках проведения сегодня заседания Киевсовета хотели бы изучить дело относительно прекращения соглашения с "Киевэнерго". 

Столичная власть изучает вопрос расторжения соглашения с

Это сообщение сегодня распространил для граждан мэр города Виталий Кличко, выступая сегодня при старте заседания – передали в КГГА. Согласно сообщению мэра – сегодня будут изучать дело об расторжении соглашения с Киевэнерго. Это станет первым шагом к тому, чтобы реально закончить все соглашения и работы с Киевэнерго. Также столицы должна получить право сама распоряжаться собственными энергетическими мощностями.

Как сообщал УРА-Информ, в " Киевэнерго" начиная с конца апреля начали отключать жителям города горячую воду.


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