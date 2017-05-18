Столичная власть изучает вопрос расторжения соглашения с "Киевэнерго"

Это сообщение сегодня распространил для граждан мэр города Виталий Кличко, выступая сегодня при старте заседания – передали в КГГА. Согласно сообщению мэра – сегодня будут изучать дело об расторжении соглашения с Киевэнерго. Это станет первым шагом к тому, чтобы реально закончить все соглашения и работы с Киевэнерго. Также столицы должна получить право сама распоряжаться собственными энергетическими мощностями.

Как сообщал УРА-Информ, в " Киевэнерго" начиная с конца апреля начали отключать жителям города горячую воду.