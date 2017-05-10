14:50 10.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В киевском метро остановили мужчину с холодным оружием

В Киеве полиция метрополитена обнаружила у мужчины нож кустарного производства и патроны калибра 5,45 мм. Происшествие случилось на станции метро "Вокзальная".

В киевском метро остановили мужчину с холодным оружием

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Как отмечается, полицейский увидел подозрительного мужчину и пригласил его в комнату полиции. Так, во время осмотра сотрудники управления полиции в метрополитене Главного управления Национальной полиции в городе нашли нож и патроны в сумке злоумышленника.

При этом задержанным оказался 46-летний уроженец Черкасской области, котрый приехал в столицу погостить к знакомым. 

По словам владельца, нож и патроны нашел случайно на остановке и хотел оставить себе в качестве сувенира.

В настоящее время по даному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, мужчине грозит до трех лет заключения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Павлограде задержан человек, который хранил дома арсенал оружия и партию наркотиков.


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