В киевском метро остановили мужчину с холодным оружием

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Как отмечается, полицейский увидел подозрительного мужчину и пригласил его в комнату полиции. Так, во время осмотра сотрудники управления полиции в метрополитене Главного управления Национальной полиции в городе нашли нож и патроны в сумке злоумышленника.

При этом задержанным оказался 46-летний уроженец Черкасской области, котрый приехал в столицу погостить к знакомым.

По словам владельца, нож и патроны нашел случайно на остановке и хотел оставить себе в качестве сувенира.

В настоящее время по даному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, мужчине грозит до трех лет заключения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Павлограде задержан человек, который хранил дома арсенал оружия и партию наркотиков.