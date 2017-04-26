14:24 26.04.2017 | Киев | НовостиНовости Украины 100164895:Svat
В столице к проведению Евровидения откроют специальные фанзоны
На конкурсе Евровидение-2017 в Киеве обустроят пять фанзон, которые начнут работать уже с 30 апреля.
Об этом, как информирует 5 канал, сообщила директор департамента культуры Киевской городской администрации Диана Попова.
По ее словам, самые крупные фанзоны будут размещены на Крещатике и Софиевской площади. В этих фанзонах планируется провести 11 концертов украинских коллективов, кроме того на Софийской площади организаторы оставят и 100 лучших писанок, которые находятся там после фестиваля прошедшего на пасху.
Вход на все фанзоны будет бесплатным, единственное требование организаторов иметь при себе документы удостоверяющие личность.
В других фанзонах также запланированы события. В частности в фанзоне возле Национальной оперетты Украины посетителей ждут театральные фестивали.
Еще две фанзоны разместят на Троицкой и Почтовой площадях, на них пройдет фестиваль украинской ретроспективы.
Согласно заявлению Департамента киевлянам и гостям столицы хотят показать все многообразие культурного слоя, которое есть в городе Киеве.
Также недалеко от военного госпиталя, около музея "Фортеця", организаторы подготовили фанзону для раненых бойцов АТО.