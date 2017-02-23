В столице открылась выставка "Киевская весна-2017"

Об этом передали в пресс-службе Госкомитета телевидения радиовещания страны. Согласно сообщению - книги на данной выставке демонстрируют 70 отечественных издательств, среди которых в том числе: "Лыбидь", а также "Днепр", "Искусство", "Видавництво Старого Лева", "Букрек", "Картография", "Тезис", " Веселка" и прочие.

В программе данной выставки - презентации новинок, встречи литераторов, автограф-сессии. Так, будет представлена книга кинокритика Сергея Тримбача "Кино, рожденное Украиной", а также двухтомник воспоминаний Дмитрия Павлычко и "Материк" Павла Мовчана.

Как сообщал УРА-Информ, в Кировограде весной 2016 г. прошел книжный фестиваль.