19:30 23.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице открылась выставка "Киевская весна-2017"

В Украинском доме 23 февраля открылась книжная выставка под названием  "Киевская весна-2017". 

В столице открылась выставка

Об этом передали в пресс-службе Госкомитета телевидения радиовещания страны. Согласно сообщению - книги на данной выставке демонстрируют 70 отечественных издательств, среди которых в том числе: "Лыбидь", а также "Днепр", "Искусство", "Видавництво Старого Лева", "Букрек", "Картография", "Тезис", " Веселка" и прочие.

В программе данной выставки - презентации новинок, встречи литераторов, автограф-сессии. Так, будет представлена книга кинокритика Сергея Тримбача "Кино, рожденное Украиной", а также двухтомник воспоминаний Дмитрия Павлычко и "Материк" Павла Мовчана.

Как сообщал УРА-Информ, в Кировограде весной 2016 г. прошел книжный фестиваль.


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