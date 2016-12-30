13:01 30.12.2016 | Киев | Новости     Новости Украины
100157000:labazovych

В Киеве провели масштабную операцию по пресечению незаконной деятельности игорных заведений

Следователи прокуратуры Киева в ходе совместной операции с сотрудниками Национальной полиции провели одновременно порядка 40 обысков по пресечению деятельности незаконных игорных заведений.

В Киеве провели масштабную операцию по пресечению незаконной деятельности игорных заведений

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Правоохранители обнаружили и изъяли 300 единиц компьютерной техники, 35 маршрутизаторов, "черную бухгалтерию", 25 тыс. гривен наличными, почти 70 банковских карточек и 8 единиц оружия", - говорится в сообщении.

Как отмечается, всего на проведение операции было задействовано 200 человек личного состава.

Кроме того, злоумышленников причастных к организации незаконного игорного бизнеса, подпадают под квалификацию ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) и ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК Украины.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее правоохранители разоблачили в Киевской области незаконную схему импорта одежды. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив