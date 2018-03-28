Для аграриев наступает ответственный период — весенне-полевые работы - ВИДЕО
Нынешняя посевная подорожала на 25 процентов по сравнению с 2017 годом. О подорожании производственных ресурсов, о состоянии озимых и о программах кредитования аграрного сектора говорим сегодня с гостем студии Геннадием Новиковым председателем ассоциации "Аграрный союз Украины".
Но сначала посмотрим сюжет и узнаем, насколько фермеры обеспечены всеми необходимыми средствами защиты растений, удобрениями для весенне-полевых работ и о том, как изменится структура посевных площадей по сравнению с прошлым годом.