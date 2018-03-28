16:55 28.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Для аграриев наступает ответственный период — весенне-полевые работы - ВИДЕО

Нынешняя посевная подорожала на 25 процентов по сравнению с 2017 годом. О подорожании производственных ресурсов, о состоянии озимых и о программах кредитования аграрного сектора говорим сегодня с гостем студии Геннадием Новиковым председателем ассоциации "Аграрный союз Украины". 

Для аграриев наступает ответственный период — весенне-полевые работы - ВИДЕО

Но сначала посмотрим сюжет и узнаем, насколько фермеры обеспечены всеми необходимыми средствами защиты растений, удобрениями для весенне-полевых работ и о том, как изменится структура посевных площадей по сравнению с прошлым годом.


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