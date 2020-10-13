Силовики ЛНР ввели новые ограничения на въезд на оккупированные территории

Боевики из незаконной террористической организации "ЛНР" ввели новые, а также дополнительные ограничительные меры на въезд для граждан Украины через линию разграничения в районе контрольно-пропускного пункта "Станица Луганская". Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на портал Cxid.info.
Отныне пророссийские боевики ЛНР не намерены больше пропускать украинцев, которые не прописаны на территориях оккупированного Луганска. Теперь факт проживания родственников в ОРДЛО не считается веской причиной для пропуска граждан через КПВВ.
Такие изменения прописаны в указе лидера "ЛНР" Леонида Пасечника "О некоторых вопросах пересечения временного пункта пропуска Станица Луганская".
Теперь основанием для пересечения КПВВ Станица Луганская на территорию ОРДЛО можно считать лишь:
- намерение получать образование на территории "ЛНР";
- необходимость постоянного ухода за близким родственником, проживающим на территории "ЛНР";
- необходимость погребения близкого родственника, родственника или близкого лица, который проживал на территории "ЛНР".
Как стало известно ранее, на Луганщине в результате пожаров скончались уже 11 человек. Украинские военный отметили, что пожары спровоцированы атаками пророссийских боевиков. Украинский бец с позывным "Марс" поведал, что украинские военнослужащие хотели потушить пожары, однако российские наемники открыли по ним огонь.
Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг