На Луганщине в результате пожаров скончались уже 11 человек. Украинские военный отметили, что пожары спровоцированы атакими пророссийских боевиков. Украинский бец с позывным "Марс" поведал, что украинские военнослужащие хотели потушить пожары, однакороссийские наемники открыли по ним огонь. Об этом сооющает УРА-Информ со ссылкой наВВВ ТСН.
Есть версия, что это была ранее продуманная спецоперация. Боевиками на украинские позиции было выпущено 30 сигнальных ракет. В то время, когда ВС Украины хотели потушить пожар, вызванный ракетиами запущенными со стороны боевиков, то оккупантыВВВ открыли по ним огонь.
По версии Офиса Генпрокурора Украины пожары могут быть вызваны:
- регулярные обстрелы пророссийских боевиков,
- умышленный поджог территории,
- халатное обращение с огнем;
- самовозгорание травы и леса из-за погодных условий.
Ранее сообщалось, что в район конфликта на Карабахе идет незаконны переброс с боевиков из Сирии и Ливии. Об этом заявили в МИД России с призывом международное сообщество принять меры и не допустить вмешательство третьих сторон в конфликт Азербайджана и Армении.
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