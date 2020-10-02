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Пылающий ад на Луганщине: кто ответит за погибших

На Луганщине в результате пожаров скончались уже 11 человек. Украинские военный отметили, что пожары спровоцированы атакими пророссийских боевиков. Украинский бец с позывным "Марс" поведал, что украинские военнослужащие хотели потушить пожары, однакороссийские наемники открыли по ним огонь. Об этом сооющает УРА-Информ со ссылкой наВВВ ТСН.

Пылающий ад на Луганщине: кто ответит за погибших

Есть версия, что это была ранее продуманная спецоперация. Боевиками на украинские позиции было выпущено 30 сигнальных ракет. В то время, когда ВС Украины хотели потушить пожар, вызванный ракетиами запущенными со стороны боевиков, то оккупантыВВВ открыли по ним огонь.

По версии Офиса Генпрокурора Украины пожары могут быть вызваны:

- регулярные обстрелы пророссийских боевиков,

- умышленный поджог территории,

- халатное обращение с огнем;

- самовозгорание травы и леса из-за погодных условий.

Ранее сообщалось, что в район конфликта на Карабахе идет незаконны переброс с боевиков из Сирии и Ливии. Об этом заявили в МИД России с призывом международное сообщество принять меры и не допустить вмешательство третьих сторон в конфликт Азербайджана и Армении.


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