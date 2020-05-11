11:04 11.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Шмыгаль рассказал, как Украина может полностью выйти из карантина: что нужно знать

Премьер-министр Денис Шмыгаль поделился информацию по поводу того, что сегодня, 11 мая в Украине ослабляются некоторые карантинные меры.

Шмыгаль рассказал, как Украина может полностью выйти из карантина: что нужно знать

Он отметил, что теперь регионы сами смогут решать, нужно ли и дальше придерживаться жесткого карантина или можно ослабить некоторые ограничения, как это делается по всей стране.

ВВ Об этом пишет Ура-Информ.

"Отдельно хочу поблагодарить всех украинцев, которые добросовестно соблюдают карантинные правила эти 2 месяца. Я знаю, что это было не просто, но вы действительно спасли тысячи жизней и позволили лучше подготовить нашу медицинскую систему к вызовам пандемии", - написал Шмыгаль на своей странице в Фейсбук.

Также глава Правительства отметил, что сейчас наступает самый главный момент, так как коронавирус никуда не исчез и он все еще опасен.

Денис Шмыгаль добавил, что украинцем предстоит научиться жить и работать в новых условиях.

"Это ключевое условие, при котором карантин не будет усилен, а следующий этап послаблений наступит быстрее", - отметил премьер-министр.

Ранее мы сообщали, что Львовская область приняла решение не ослаблять карантин с 11 мая.


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