10:10 11.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Не все регионы Украины ослабляют карантин: где продолжают действовать жесткие ограничения

С сегодняшнего дня, 11 мая, Кабинет министров ослабил карантин в Украине, однако не все регионы страны сняли ограничения, учитывая ситуацию с распространением коронавируса в каждой области.

Не все регионы Украины ослабляют карантин: где продолжают действовать жесткие ограничения

Так во Львовской области с 11 мая не будет никаких снятий ограничений. Львовская областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение продлить карантин в регионе до 15 мая.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

"Учитывая увеличение количества больных, а также летальные случаи от коронавируса в области, комиссия обязывает продлить карантин до 15 мая. Следовательно, те послабления, которые были запланированы с 11 мая, будут вводиться с 15", - заявил заместитель главы Львовской ОГА Тарас Грень.

За последние сутки во Львовской области зафиксировано 45 новы случаев заражения. В последние дни регион среди первых мест по количеству новых случаев заражения. В общей сложности во Львовской области 798 случаев COVID-19. 20 случаев закончилось летальным исходом. 157 пациентов сумело победить болезнь.

В общей сложности по стране зафиксировано 15 648 случаев COVID-19.


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