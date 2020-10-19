"Громкое молчание": Навальный осудил Трамп за бездействие в деле об отравлении

Также политик обратил внимание, что Трамп не поддержал санкции, которые были введены по инициативе канцлера ФРГ Ангелы Меркель и французского лидера Эммануэля Макрона. Именно они убедили ЕС ввести санкции.

Также Навальный еще раз уточнил, что считает виновными в своем отравлении именно верхушку власти Российской Федерации.

"Запрещенное вещество. Я думаю, что Путин - почему он использует это химическое оружие, чтобы сделать - и то и другое: убить меня и, вы знаете, запугать других. Это что-то по-настоящему страшное, когда люди просто падают замертво без... оружия. Никаких выстрелов и через пару часов ты... будешь мертв и без всяких следов на теле. Это что-то ужасающее. И Путину это нравится", - уточнил блогер и политик

Также он считает, что РФ до сих пор хранит запасыВВ "Новичка", и даже занимается его усовершенствованием.

Как стало известно ранее, бывший кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская искренне поблагодарила украинское правительство за оказанную поддержку относительно событий произошедших в Беларуси, а также добавила, что планирует ехать в Киев сразу же после местных выборов.