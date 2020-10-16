В Киеве скроют политического беженца: кого ждут в Украине

Тихановская отметила, что очень благодарна Украине за то, что та заняла мощную позицию касательно смена власти в Беларуси. Отдельно она поблагодарила главу МИД Дмитрия Кулебу. Она заявила, что благодарна за пакет санкций, которые поддержит украинская сторона в отношении Лукашенко и других политиков-узурпаторов.

Также лидер оппозиции, которую объявили в международный розыск уже сообщила о своих планах посетить украинскую столицу - Киев. и выстроить партнерские отношения с Украиной.

"Украинцы близки нам исторически и культурно. У меня часто на Западе спрашивают: "понимают россияне белорусский язык, когда вы начинаете говорить?". Я отвечаю: "нет, не понимают, но украинцы нас поймут. Мы украинцев понимаем, они - нас. Наши языки несколько ближе". Планируем в ближайшее время поездку в Киев. После местных выборов уже", - добавила политик.

Ранее сообщалось, что беларуские власти объявили лидера оппозиции Светлану Тихановскую в международный розыск. Ее обвиняют в призывах к свержению конституционного строя, а также приписывают действия, которые направлены на вред национальной безопасности.