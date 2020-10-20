09:06 20.10.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В НБУ раскрыли секрет относительно курса доллара: что делать украинцам

Заместитель главы совета Национального банка Украины Василий Фурман прокомментировал последние скачки курса валют.

В НБУ раскрыли секрет относительно курса доллара: что делать украинцам

Он заявил, что на данный момент нет никаких предпосылок к тому, чтобы курс гривны значительно упал к курсу доллара. Фурман также добавил, что Нацбанку Украины идет путем центральных банков восточноевропейских стран. Он заявил, что национальные валюты Польши, Венгрии, Болгарии, России, Турции, а также другие, на данный момент дешевеют по отношению к доллару.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"У каждой страны есть причины проседания национальной валюты. Если говорить об украинской гривне, у нас нет фундаментальной причины, которая показывала бы, что будет значительное проседание. Можно также говорить о том, что будет сезонность, которая была в предыдущие периоды, когда гривня ослаблялась либо усиливалась", - заявил Фурман.

Он также добавил, что на данный момент не стоит ждать каких-то резких изменений в курсе валюты.

Ранее мы сообщали, что в 2021 году учителя получат более высокую зарплату.


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