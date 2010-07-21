УРА-Информ

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Цена на газ для украинцев снова изменится: чего ждать на этот раз
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Публикации

Важное изменения от НБУ: кого оно коснется

Снова более 500 новых случаев за сутки: в Украине уже более 10 000 случаев COVID-19

В мае в Украине введут адаптивный карантин: что нужно знать

Новый план Кремля по Крыму: Россия придумала, как легализировать аннексию полуострова

Приближаемся к 10 000: в Украине продолжается увеличиваться число зараженных на COVID-19

Когда откроют метро в Киеве: появилась новая дата

Уже более 9000 подтвержденных случаев: в Украине продолжает расти число зараженных коронавирусом

Стало известно когда откроют рестораны и салоны красоты: опубликован план выхода Украины из карантина

Политика

В Украине снова продлили карантин: названа новая дата

Однако будут сняты некоторые ограниченияОднако будут сняты некоторые ограничения

В Украине снова продлили карантин: названа новая дата

В Украине снова продлили карантин: названа новая дата

13:25

Однако будут сняты некоторые ограничения
Экономика

Долги по зарплатам будут расти: неутешительный прогноз для украинцев

Андрей Забловский считает, что заработные платы за апрель и май в Украине упадутАндрей Забловский считает, что заработные платы за апрель и май в Украине упадут

Долги по зарплатам будут расти: неутешительный прогноз для украинцев

Долги по зарплатам будут расти: неутешительный прогноз для украинцев

09:27

Андрей Забловский считает, что заработные платы за апрель и май в Украине упадут
Общество

В Украине снова продлили карантин: названа новая дата

Однако будут сняты некоторые ограниченияОднако будут сняты некоторые ограничения

В Украине снова продлили карантин: названа новая дата

В Украине снова продлили карантин: названа новая дата

13:25

Однако будут сняты некоторые ограничения

Киев

Когда откроют метро в Киеве: появилась новая дата

Стала известна предварительная дата открытия метрополитена в столицеСтала известна предварительная дата открытия метрополитена в столице

Когда откроют метро в Киеве: появилась новая дата

Когда откроют метро в Киеве: появилась новая дата

12:31

Стала известна предварительная дата открытия метрополитена в столице
Культура

Брэд Питт вернулся к Дженнифер Энистон и уже изменил ей: стало известно с кем

Актер, вернувшийся к Энистон, встречается с другой актрисой  Алией ШоукатАктер, вернувшийся к Энистон, встречается с другой актрисой  Алией Шоукат

Брэд Питт вернулся к Дженнифер Энистон и уже изменил ей: стало известно с кем

Брэд Питт вернулся к Дженнифер Энистон и уже изменил ей: стало известно с кем

12:42

Актер, вернувшийся к Энистон, встречается с другой актрисой  Алией Шоукат
Спорт

Английскую Премьер лигу могут доиграть в другой стране: удивительная идея

Исландские СМИ считают, что английская Премьер-лига может закончить свои игры в их странеИсландские СМИ считают, что английская Премьер-лига может закончить свои игры в их стране

Английскую Премьер лигу могут доиграть в другой стране: удивительная идея

Английскую Премьер лигу могут доиграть в другой стране: удивительная идея

13:10

Исландские СМИ считают, что английская Премьер-лига может закончить свои игры в их стране
Технологии

Стала известна цена на PlayStation 5: консоль уже можно заказать

Игроки со всего мира с нетерпением ждут конца года, когда консоли нового поколения должны появиться в магазинахИгроки со всего мира с нетерпением ждут конца года, когда консоли нового поколения должны появиться в магазинах

Не включается кондиционер: основные причины проблемы

Не включается кондиционер: основные причины проблемы

03:03

На старте сезона не забывайте проверить вашу климатическую технику на предмет правильной работоспособности. Если кондиционер не работает, не включается, попробуем разобраться в причинах с чем это может быть связано.
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