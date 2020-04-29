Что-то невероятное: известный футболист уже 6 неделю не может победить коронавирус

Это четвертый положительный тест Пауло Дыбали за последние шесть недель, и с тех пор игрок находится в изоляции. Сначала ему поставили диагноз коронавирусная инфекция 21 марта.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на El Chiringuito.

- У меня были симптомы, но я пытался тренироваться. Потом я почувствовал боль и мне не хватало воздуха - предал футболиста. - К счастью, мне и Ориане лучше. Я могу ходить, и некоторые упражнения мне даются легче, чем тогда. Ранее у меня была сильная одышка после пяти минут тренировки. Раньше, несмотря на проблемы с дыханием, я пытался тренироваться, потому что не знал, что заражен – описал ситуацию Дибала, который является третьим игроком итальянского клуба, у которого был положительный результат теста. Даниэле Ругани и Блез Матуиди заразились ранее.

Дыбала - ключевой игрок "Юве". В этом сезоне он забил 13 голов и 12 сделал голевых передач. В настоящее время турнирной таблице лидирует "Ювентус", который имеет очко преимущества над "Лацио" Римом.

Ранее мы сообщали, что еще одно большое спортивное событие отменили из-за пандемии коронавируса.