Стали известны причины взрывов в Украине 25 апреля: что обстреляли оккупанты

Сообщается о повреждении железнодорожных станций.

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С приблизительно 7:00 практически по всей территории Украины 25 апреля была воздушная тревога. В некоторых регионах местные жители сообщали о взрывах.

Мы писали, что взрывы были слышны в Одесской, Ровненской, Винницкой и Львовской областях. На данный момент стали известны причины взрывов, пишет УРА-Информ.

Львовская ОВА сообщила, что в двух населенных пунктах в Золочевском районе Львовской области пожар, при этом ситуация контролируется.

Позже стало известно, что утром под обстрел попали пять железнодорожных станций в центральных и западных областях. Об этом сообщил глава Укрзализныци.

“Русские войска продолжают системно разрушать железнодорожную инфраструктуру. Сегодня утром за обстрел попали 5 железнодорожных станций в центральной и западной Украине. Как минимум 16 пассажирских поездов будут задержаны. Пострадавшие есть, детали проясняем. Буду информировать”, – написал он.

Ранее мы сообщали, что в российском Брянске в 100 км от границы с Украиной горят две нефтебазы.