Происшествия

Появилось предполагаемое видео момента взрыва и начала пожара в Брянске (ВИДЕО)

Появляется все больше данных о взрывах в Брянске.

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Как мы ранее сообщали, сегодня ночью, 25 апреля, в российском Брянске, который находится в 100 километрах от границы с Украиной, произошло, предполагаемо два взрыва.

Сначала сообщалось, что были взорваны две нефтебазы. Однако потом появились сообщения о том, что по неподтвержденной информации, вторым горящим объектом в российском Брянске может быть 120-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления, пишет УРА-Информ.

В тоже время в сети появилось видео предполагаемого взрыва и начала возгорания на нефтебазе. На данный момент проверить это видео невозможно.

По видео можно судить о том, что в нефетебазу влетела ракета, так как слышно звук приближающего объекта, а потом сильный взрыв.

Стоит отметить, что по состоянию на 9:00 в россии никто и никак не прокомментировал этот инцидент.

Ранее расследователь Bellingcat рассказал, какую цель установил Путин до 9 мая в Украине.

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