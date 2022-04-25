Происшествия

В российском Брянске в 100 км от границы с Украиной горят две нефтебазы (ВИДЕО)

На данный момент официально не пишут о том, что произошло.

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Сегодня ночью, 25 февраля, что-то неладное произошло в еще одном городе, который граничит с Украиной. Ранее различного рода инциденты фиксировались в Белгороде, теперь же взрывы были слышны в Брянске.

Ночью начали появляться сообщения о том, что были взрывы, а после этого загорелась нефтебаза. Местные жители начали постить видео с места событий, пишет УРА-Информ.

Позже появились сообщения о том, что в расположенном в 100 километрах от границы с Украиной городе ночью вспыхнули две нефтебазы. Они входят в систему нефтепровода “Дружба”. О причинах ЧП пока не сообщается. При этом в городе начали проводить эвакуацию.

При этом, по неподтвержденной информации, вторым горящим объектом в российском Брянске может быть 120-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления.

На данный момент в россии никто и никак не прокомментировал этот инцидент.

Ранее мы сообщали, что Россия закрывает консульства Литвы, Латвии и Эстонии на своей территории

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