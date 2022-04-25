Политика

Блинкен после посещения Киева: Россия проигрывает эту войну

Важные слова от американского дипломата.

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Россия проигрывает, а Украина не дает себе забрать свою независимость, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после визита в Киев.

«Мы считаем, что Украина победит, если у нее будет достаточно поддержки и оборудования», — добавил министр обороны США Ллойд Остин, пишет УРА-Информ.

– Россия все более ожесточает свою агрессию против Украины, но Украина сильна, – сказал Блинкен.

Он добавил после разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, что, по его мнению, президент России Владимир Путин получит «решительный сигнал о скорейшем прекращении войны, прекращении огня и разрешении эвакуации людей через гуманитарные коридоры».

– Характер боевых действий в Украине изменился, поэтому стране нужны ракеты большой дальности, а не только танки, – подчеркнул Остин.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье вечером поблагодарил президента США Джо Байдена за поддержку своей страны в твиттере в воскресенье вечером. «Позади два месяца героического сопротивления всей нации российской агрессии. Я благодарен президенту США и всей нации за лидерство и поддержку Украины», — написал Зеленский.

Он подчеркнул, что украинский народ сегодня сплочен и силен, а дружба и партнерство между Украиной и Америкой крепки как никогда.

Напомним, что визит Блинкена и Остина в Украину был тайным.

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