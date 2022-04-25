Происшествия

Арестович рассказал, где сейчас в Украине повторяется трагедия Бучи

В Запорожской области ситуация очень тяжелая.

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Ситуация на неподконтрольных на данный момент территориях Украины, которые захватили оккупанты с 24 февраля, тяжелая. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он рассказал, что сейчас фиксируется все новые и новые случаи зверского отношения российских оккупантов к украинцам. Уже сейчас с оккупированных территориях доходят новости о новых Бучах, пишет УРА-Информ.

“На Запорожском направлении повторяется Буча уже в трех местах – расстреливают, насилуют, они по-другому не умеют”, – Арестович.

Советник главы Офиса президента сообщил, что на юге Украины россияне повторяют зверства, устраиваемые под Киевом.

«Мы объясняем партнерам: каждый день, когда вы не даете оружие, каждый день, пока они на нашей земле – это новая и новая Буча», – сказал Алексей Арестович в комментарии Фейгин LIVE.

Ранее расследователь Bellingcat рассказал, какую цель установил Путин до 9 мая в Украине.

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