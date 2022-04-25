Политика

Расследователь Bellingcat рассказал, какую цель установил Путин до 9 мая в Украине

Планы у Кремля очень амбициозные.

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Российская армия хочет достичь больших целей еще до девятого мая. Такое заявление сделал журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.

Он рассказал, какие именно цели поставил президент россии Владимир Путин перед своей армией до Дня победы. Стоит отметить, что Кремль требует больших побед, пишет УРА-Информ.

По словам журналиста, россия хочет захватить весь юг Украины, в том числе и Одессу.

“Они понимают, что если ничего красивого, как полный коридор в Одессу, например, они не подарят народу, то народ начнет задавать вопросы. Если им это не удастся – а мне кажется, что им это не удастся, – то они будут готовы в последнюю минуту пойти на более террористические меры, а это и применение химического оружия”, – заявил журналист.

Он добавил, что российский народ перестает верить своему правительству и пропаганде. Это все больше заметно в последнее время.

Ранее мы сообщали, что в российском Брянске в 100 км от границы с Украиной горят две нефтебазы.

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