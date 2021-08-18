Общество

Талибану нужно дать шанс — Великобритания

Ник Картер о ситуации в Афганистане

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Мир должен дать талибам возможность сформировать новое правительство в Афганистане. Такое заявление сделал в среду глава обороны Великобритании Ник Картер.

— Мы должны набраться терпения, держать нервы под контролем и дать им возможность создать правительство, чтобы продемонстрировать нашу компетенцию. Может оказаться, что нынешний Талибан отличается от того, что люди помнят из 90-х, — сказал Картер, пишет УРА-Информ со ссылкой на ВВС.

«Мы могли бы также понять, если мы дадим им возможность, что этот Талибан, очевидно, более разумный, но мы абсолютно должны помнить, что они не являются однородной организацией — они представляют собой группу различных племенных фигур, которые происходят отовсюду. — добавил.

— Это может быть Талибан, который более разумен. Он менее репрессивный. В самом деле, если вы посмотрите на то, как он в настоящее время правит в Кабуле, есть некоторые признаки того, что он более здравомыслящий, — утверждал он.

В качестве доказательства он указал на хорошее сотрудничество с британскими войсками, которые эвакуируют людей из аэропорта Кабула, о чем, в свою очередь.

Ранее мы сообщали, что Байден рассказал о ситуации в Афганистане.

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