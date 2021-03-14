Политика

В США потребовали от РФ допустить представителей ООН и ОБСЕ в Крым и на Донбасс

Россия финансирует, вооружает, тренирует, возглавляет и воюет вместе с вооруженными группами на Донбассе

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Соединенные Штаты Америки требуют от РФ допуска гуманитарных сотрудников и представителей ООН и ОБСЕ на территорию аннексированного украинского Крыма, а также на временно оккупированные территории Донбасса. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление посла США в ООН Линду Томас-Гринфилд,

Допуск миссии ООН и ОБСЕ на неподконтрольные украинские территории даст возможность увидеть в какой степени можно доверять обвинениям Кремля в сторону Украины относительно нарушения прав граждан Украины, а также касательно отсутствия российских войск на Донбассе.

Также дипломат напомнила, что ни одна страна не может изменить границы другой силой.

«Россия хочет, чтобы мы поверили, что ее вторжение в Крым было оправданным и спровоцированным. Но мы не дадим себя обмануть. Вот правда: после того, как протесты покончили с коррумпированным режимом Януковича, Москва отомстила Украине за ее решение прокладывать путь к демократическим реформам», — подчеркнула Томас-Гринфилд.

Представительница Соединенных Штатов Америки уверена, что, Российская Федерация полностью финансирует, тренирует, возглавляет, вооружает и воюет вместе с незаконными вооруженными формированиями на Донбассе.

Ранее сообщалось, что президент украинского государства Владимир Зеленский в своем опубликованном видеообращении к гражданам страны прокомментировал последние решения Совета национальной безопасности и обороны Украины. 

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