В ОРДО хотят открыть в апреле КПП «Успенка» на границе с Россией

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Пока «чиновники» из «ДНР» продолжают делать громкие заявления по поводу того, что уже в ближайшем будущем «республика» войдет в состав Российской Федерации, реальная ситуация совсем другая.

Так в ОРДО в апреле планируют открыть КПП «Успенка» на границе с Россией. В ремонт было вложены огромные, как для «республики» деньги, 80 млн рублей. В тоже время, можно предположить, что в реальности на реконструкцию и строительство магазинов Duty Free потрачено гораздо больше, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

В тоже время многие в ОРДО задаются вопросом –з ачем тратить колоссальные средства на КПП, если мы вот-вот должны присоединиться к РФ?

Многие отмечают, что если «ДНР» стремимся в Россию, о чем регулярно вещает Денис Пушилин и его подчиненные, то зачем тратить деньги на дорогостоящие оборудование? Ведь если входить в состав РФ, то пора убирать, а все, что есть, резать на металлолом.

«О какой интеграции они говорят, если у них в планах не убирать границы, а наоборот – «улучшать» их?..» – спрашивает автор паблика.

Ранее мы сообщали, что в «ЛДНР» вводят «выездные визы».