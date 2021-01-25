Общество

Новые обещания Пушилина: что на этот раз пообещал главарь «ДНР»

Главарь боевиков заявил, что социальные выплаты в ОРДО возрастут в 2021 году

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Так называемый главарь боевиков «ДНР» в очередной раз выступил с обращением к местному населению. Он пообещал, что жизнь в «республике» будет только улучшаться.

Очередное заявление главарь боевиков сделал в ходе встречи Пушилина с так называемой «народной милиции республики». Он отметил, что в ближайшее время вырастут социальные выплаты, что коснется и представителей НВФ, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Наша приоритетная задача – это улучшение жизни жителей ДНР. Будем двигаться в этом плане, пока нам нельзя останавливаться, мы это понимаем. Всевозможные социальные гарантии будут расти. Это безусловно коснется и наших военных», — сказал Пушилин.

Он также добавил, что за прошлый год «республика» собрала налогов на 13,8% больше, чем в 2019 году. Такая ситуация в итоге позволяет говорить о том, что доходы граждан возрастут в 2021 году.

Ранее мы сообщали, что в Украине отреагировали на слова Пушилина о референдуме на Донбассе.

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