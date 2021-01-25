Политика

Зеленский ее очень боится — эксперт о ситуации в Украине

Новые вызовы президента и его политической силы

Время чтения: 46 Секунд

Уже в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский и его монобольшинство в Парламенте «Слуга Народа» столкнутся с очень серьезными новыми вызовами. Такое мнение выразил политтехнолог Виталий Кулик.

По его мнению, на данный момент в Украине начинается новая эпоха – формирование сильных нишевых партий, которые смогут заручится поддержкой отдельных групп избирателей. При этом, это будут не только парламентские партии, но и также новые люди, которые сумели пройти в местную власть и уже сейчас являются реальной оппозицией «Слуге Народа» в городах и областях, пишет УРА-Информ со ссылкой на Хвиля.

«Это может быть уличная политика, а Зеленский ее очень боится. Сейчас силу набирают далеко не ультраправые представители улиц, которых мы часто видели раньше. Все большее влияние набирают силы довольно либеральные – реальные представители улиц и простого народа», — заявил эксперт.

Он также добавил, что Владимиру Зеленскому и его команде не удастся справиться с новыми вызовами.

Ранее мы сообщали, что Зеленский хотел заступиться за скандальную блогершу, однако в итоге передумал.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Расстановка приоритетов в «Слуге народа»: вместо легализации каннабиса рассмотрят кандидатуру Витренко

Законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине на встрече фракции обсуждать не планируют

«Бутерброд придется вернуть»: Кулеба прокомментировал высказывание Навального о Крыме

В 2014 году Навальный поднимал проблему Крыма

В Кремле может случиться настоящий дворцовый переворот — эксперт

Иван Яковина о том, что ждет РФ в случае дальнейших протестов.

Президент Польши призвал ЕС усилить санкции против России: всему виной Навальный

Президент Польши считает, что в данном случае стоит напомнить РФ, что следует выполнять нормы международного права

Путин сейчас демонстрирует все более истерическую реакцию — эксперт

По мнению эксперта Путин, очень боится Навального

Переворот в «ЛНР»: главарь «республики» может потерять должность

Леонид Пасечник может потерять свою должность

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap