Зеленский ее очень боится — эксперт о ситуации в Украине

Новые вызовы президента и его политической силы

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Уже в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский и его монобольшинство в Парламенте «Слуга Народа» столкнутся с очень серьезными новыми вызовами. Такое мнение выразил политтехнолог Виталий Кулик.

По его мнению, на данный момент в Украине начинается новая эпоха – формирование сильных нишевых партий, которые смогут заручится поддержкой отдельных групп избирателей. При этом, это будут не только парламентские партии, но и также новые люди, которые сумели пройти в местную власть и уже сейчас являются реальной оппозицией «Слуге Народа» в городах и областях, пишет УРА-Информ со ссылкой на Хвиля.

«Это может быть уличная политика, а Зеленский ее очень боится. Сейчас силу набирают далеко не ультраправые представители улиц, которых мы часто видели раньше. Все большее влияние набирают силы довольно либеральные – реальные представители улиц и простого народа», — заявил эксперт.

Он также добавил, что Владимиру Зеленскому и его команде не удастся справиться с новыми вызовами.

Ранее мы сообщали, что Зеленский хотел заступиться за скандальную блогершу, однако в итоге передумал.