Общество Политика

В Украине отреагировали на слова Пушилина о референдуме на Донбассе

В Кремле запросто могут заменить Пушилина

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«Главу ДНР» Дениса Пушилина может ждать участь прошлого «руководителя республики» Александра Захарченко, который погиб в кафе «Сепар» при взрыве. Об этом заявил бывший замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, передает УРА-Информ.

Грымчак отметил, что бывший «глава ДНР» Захарченко в свое время уже объявил о создании Малороссии и вскоре погиб.

«Они могут хотеть все что угодно. Но господин Пушилин, условно говоря, это человек, который контролирует свой кабинет. Может, еще приемную. Все остальное в этих так называемых республиках контролируют совсем другие люди, хотя и с такими же паспортами, как у господина Пушилина, и с регистрацией на территории РФ. Захарченко тоже в свое время попытался создать так называемую Малороссию. Как ни странно, через пару месяцев он сходил в кафе „Сепар“, и на этом все кончилось. Я допускаю, что и здесь такие варианты возможны» — подчеркнул Грымчак.

Помимо этого, чиновник считает, что в Кремле запросто могут заменить Пушилина после таких слов, так как «руководитель республики» ничего не решает.

Ранее сообщалось, что «Глава ДНР» Денис Пушилин заявил о том, что на Донбассе готовы провести новый референдум. В его ходе планируют поднять вопрос о якобы «самоопределении территории».

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