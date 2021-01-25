Общество

Что будет дальше с карантином: Степанов рассказал, чего ожидать украинцам

Локдаун в Украине закончился, но что дальше

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С сегодняшнего дня, 25 января, в Украине официально уже не действуют тотальные ограничения. Локдаун закончился, а это значит, что Украина возвращается к менее жестким ограничениям.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, чего ожидать украинцам дальше. Он отметил, что при выборе даты жесткого карантина выбиралась те с наименьшей активностью в экономике, чтобы до апреля и мая можно было работать с минимальными ограничениями и ничего не закрывать масштабно, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Он также отметил, что дальнейшая ситуация будет зависеть от показателей заболеваемости в ближайшие несколько дней.

«Наша стратегия, что сейчас мы выходим… мы возвращаемся в режим, который был до 8 января. Потом порядка 7-10 дней мы смотрим, как ситуация по регионам – и перейти ли дальше к адаптивному карантину в различных регионах в зависимости от эпидситуации», — заявил Степанов.

Напомним, что с 25 января в Украине действует режим «оранжевой зоны». В нашем материале подробно описано, что будет закрыто ,а что будет работать и какие ограничения действуют.

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