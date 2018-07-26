Главный тренер сборной Бразилии продлил контракт до конца ЧМ-2022

Об этом информирует официальный сайт организации.

Как отмечается, такой же контракт подписан с координатором "селесао" Еду Гаспаром.

По предварительм сведениям, бразильская сборная под руководством 57-летнего специалиста на чемпионате мира-2018 дошла до четвертьфинала, где проиграла команде Бельгии (1:2). В этом матче впервые после назначения Тите "пентакампеоны" пропустили два мяча в одном матче.

В общей сложности команда под его руководством провела 26 игр, из них 20 побед, 4 ничьи и 2 поражения. Тите возглавил команду в 2016 году.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", нападающий сборной Бразилии и французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар поведал журналистам, какой по его мнению должен быть идеальный день.