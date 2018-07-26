12:58 26.07.2018 | Спорт | Новости
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Главный тренер сборной Бразилии продлил контракт до конца ЧМ-2022

Бразильская футбольная конфедерация продлила соглашение с наставником национальной сборной Тите еще на четыре года. В частности, до конца чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Главный тренер сборной Бразилии продлил контракт до конца ЧМ-2022

Об этом информирует официальный сайт организации.

Как отмечается, такой же контракт подписан с координатором "селесао" Еду Гаспаром. 

По предварительм сведениям, бразильская  сборная под руководством 57-летнего специалиста на чемпионате мира-2018 дошла до четвертьфинала, где проиграла команде Бельгии (1:2). В этом матче впервые после назначения Тите "пентакампеоны" пропустили два мяча в одном матче.

В общей сложности команда под его руководством провела 26 игр, из них 20 побед, 4 ничьи и 2 поражения. Тите возглавил команду в 2016 году.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", нападающий сборной Бразилии и французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар поведал журналистам, какой по его мнению должен быть идеальный день. 


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