09:15 09.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Секс-скандал: Студентка призналась, что оклеветала сотрудника Нацполиции

В аккаунте Facebook, принадлежащей Наталии Бурейко, которая ранее заявляла об угрозах и преследованиях со стороны сотрудника Нацполиции Александра Варченко, появились извинения перед ним и членами его семьи. Об этом сообщает "Украинская правда".

Секс-скандал: Студентка призналась, что оклеветала сотрудника Нацполиции

"Мне очень стыдно. Я, Бурейко Наталия написала публикацию об угрозах со стороны Александра Варченко в социальной сети Facebook, не разобравшись в ситуации и не осознавая своих действий", - написала студентка.

Студентка якобы хотела защитить себя, но нанесла вред другим людям. Бурейко отметила, что не имела на то морального права, у нее не было оснований считать, что ей угрожал именно Варченко.

"Я стала жертвой циничной провокации против Александра и его жены. Я допускаю, что аккаунт был создан хакерами из России для дискредитации чиновников Национальной полиции и Государственного бюро расследований", - отмечается в посте.

Девушка также принесла извинения Варченко и членам его семьи.

"Александр Варченко и его гражданская жена является порядочными людьми. Мне очень стыдно, что я стала жертвой мошенников и невольно приняла участие в этой грязной информационной кампании", - добавила Бурейко. Она попросила журналистов не беспокоить ее, ее семью и семью полицейского Варченко, отметив, что дальнейших комментариев не будет.

Предыдущие посты, в которых девушка рассказывала о домогательствах и угрозах, пока исчезли из профиля.

Напомним, что 7 ноября в аккаунте Facebook Наталии Бурейко появился пост с обвинениями в сторону сотрудника Нацполиции Александра Варченко в сексуальных домогательствах после знакомства через приложение Tinder. Мужчина якобы настаивал на интимных отношениях, а после отказа начал угрожать физической расправой. Варченко заверил, что не имеет отношения к угрозам в адрес Бурейко.

Источник: unian.ua


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