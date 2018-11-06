20:59 06.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Вся информация по делу Гандзюк будет засекречена, - Луценко

Все материалы расследования по убийству активистки Екатерины Гандзюк полностью засекречены.

Вся информация по делу Гандзюк будет засекречена, - Луценко

На данный момент следствие еще не завершено. А потому созданная Верховной радой временная следственная комиссия не сможет получить доступ к документам. Об этом во вторник, 6 ноября, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Как сообщила пресс-секретаря генпрокурора Ларису Сарган, которая цитирует Луценко, ВСК не будет иметь даже предмета следствия, поскольку вся информация будет засекречена.

Еще одна из причин секретности - утечка информации.

В частности, ГПУ проверяет причастность 12 человек к заказу убийства Гандзюк. И вчера одна из версий следствия, по словам генпрокурора, утекла в СМИ, - пояснил Луценко, добавив что сегодня он об этом откровенно предупредил парламентариев.

Напомним, на сегодня следствие обоснованно считает Сергея Торбин организатором покушения на Гандзюк. Его и еще четверых подозреваемых по делу Гандзюк были задержаны, сейчас они в СИЗО.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня глава Национальной полиции Сергей Князев обнародовал следственный эксперимент и показания участников нападения на Екатерину Гандзюк. Всего полиция допросила в качестве свидетелей 367 человек, назначила 21 судебную экспертизу, провела девять обысков, четыре следственных экспериментах, 26 обзоров, 100 негласных следственных действий в отношении 31 лица. Закончилось следствие по пяти обвиняемых - это исполнители и организаторы преступления.


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