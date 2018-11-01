19:52 01.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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"Не беспокойтесь, я выжил": Сенцов написал письмо правозащитникам

Осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов написал письмо правозащитнику о своем здоровье после 145 дней голодовки. Об этом сообщил правозащитник из Челябинской области Николай Щур на своей страничке в Facebook.

По словам Щура, он получил письмо от украинца, датированное 29 октября. В нем Сенцов указал, что чувствует себя намного лучше и анализы уже не такие плохие, как раньше.

Также отбывающий наказание в ямальской колонии украинский режиссер подчеркнул, что ему перестали ставить капельницы.

"Капать тоже в конце прошлой недели перестали, наконец-то. Теперь, в основном, диета, наблюдения и так, таблетки по мелочам. Так что не беспокойтесь там особо - я выжил", - говорится в тексте.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский политзаключенный Олег Сенцов после прекращения голодовки регулярно принимает пищу и "выглядит вполне здоровым". 

Как отметила омбудсмен РФ Татьяна Москалькова, жалоб на условия содержания, питание и медицинское обслуживание от кинорежиссера не поступали. 


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