Эксклюзив: Проведение разнообразных бизнес-форумов свидетельствует о повышении интереса к Украине – О.Леусенко

По его словам, с одной стороны, они рассматривают Украину, как новую площадку для инвестиций, а с другой, их интересует, что именно может им на этом пути помешать. Что именно может стать на пути развития их бизнеса в Украине – одна из причин их присутствия на наших форумах.

"Экономические форумы можно условно поделить на, собственно, бизнес–форумы и представительские форумы. Пример последнего – сентябрьский форум "Ялтинская экономическая стратегия", на который приехали экс-президент Польши Квасьневский, Кондолиза Райс, представители ЕБРР и другие официальные лица. Функция такого форума – политико–экономическая, а основной месседж форума для Украины – становитесь сильными и мы вам поможем. Запад интересует открытость нашей бизнес – среды и нашего законодательства. Очень важны вопросы предстоящей приватизации государственных предприятий, даже таких, как Укрзализныця и таможня, а также рынок ценных бумаг и земли", — отметил О. Леусенко.