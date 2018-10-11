23:21 11.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Стали известны новые доказательства причастности РФ к хакерским атакам против Украины

Служба безопасности получила свежие улики причастности Российской Федерации к хакерским атакам, которые были направлены против украинского государства.

Стали известны новые доказательства причастности РФ к хакерским атакам против Украины

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Как отмечается, оперативники обнаружили новую целенаправленную атаку на информационно-телекоммуникационные системы государственных органов Украины. Судя по всему, компьютерные взломщики использовали новые образцы вредоносного программного обеспечения, функциональные возможности которого предусматривают удаленное администрирование процессов операционной системы и копирование файлов, слежения за действиями пользователей, перехват паролей. 

Специалисты спецслужбы также зафиксировали использование отдельных инструментов, принадлежащих этой хакерской группировке, и которые были обнаружены в ходе расследования предыдущих кибератак.

"Ситуационным центром обеспечения кибербезопасности СБ Украины установлены объекты указанной кибератаки, оказана помощь в локализации ее последствий и минимизации киберугроз ИТ-инфраструктурам органов государственной власти", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", многие западные страны обвинили Россию в кибератаках.

Определить происхождение кибератаки - это технически очень сложный процесс. Таким образом, приписывание кибератаки какой-либо стране основано прежде всего на политическом выборе, и все это следует рассматривать исходя из параметров устрашения", - полагает Носетти. Эксперт поясняет, что "для европейцев речь идет о том, чтобы передать месседж чуть более чем за полгода до европейских выборов мая 2019 года.


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