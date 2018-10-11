22:50 11.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд продлил арест экс-директору лагеря "Виктория"

Суд продлил арест бывшего директор оздоровительно-спортивного лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна. 

Суд продлил арест экс-директору лагеря

Такое определение на очередном заседании 11 октября вынес Киевский районный суд Одессы

Как отмечается, заседание началось с опозданием, так как в обвиняемого поднялось давление и в суд вызвали керуту скорой помощи. При этом, после оказания необходимой медицинской помощи, от госпитализации Саркисян отказался.

По словам прокурора Оксаны Моско, сторона защиты просила для подзащитного домашний арест, где он мог бы находиться под постоянным медицинским наблюдением. В свою очередь судья принял обращение, но обещал рассмотреть его на следующем заседании. 

"Ему ничто не мешает, если суд примет другое решение, покинуть пределы Одессы и Одесской области и даже поехать за пределы Украины. Мы считаем, что он сможет влиять на свидетелей, которые не допрошены в уголовном производстве», — отметила прокурор.

Таким образом, бывший руководитель лагеря "Виктория" Петрос Саркисян останется в СИЗО еще на два месяца.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате пожара погибли трое детей.


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