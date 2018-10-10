"Эвробляхи" не будут влиять на наличие субсидий

Об этом сообщил на брифинге глава директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Украины Виталий Музиченко.

Минсоцполитики не станет обращать внимание на наличие автомобиля на европейских номерах у предетендента на субсидию, ведь невозможно установить факт наличия такого имущества конкретному лицу. Поскольку невозможно установить факт наличия такого имущества, соотвественно невозможно и доказать, что личность его использует. А непроверенные данные использовать в статистике нельзя.

Как отметил чиновник, евробляхи - проблема не субсидий, а самого государства.

Стоит подчеркнуть, что владельцам машин премиум-класса и машин, которым меньше 5 лет, все же о субсидии стоит забыть.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Украине с 1 мая 2018 года изменилась правила получения субсидий, которые вступят в силу с началом нынешнего отопительного сезона.