14:55 02.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Под Мелитополем военнослужащий изнасиловал женщину

В Запорожской области на территории воинской части А2558, которая дислоцируется в Мирном, военнослужащий изнасиловал женщину. 

Под Мелитополем военнослужащий изнасиловал женщину

Об этом сообщает местное издание ria-m.tv.

Как отмечается, женщину изнасиловали на территории воинской части в Мирном.

По словам сотрудников правоохранительных органов, потерпевшая после случившего написала заявление. Эти сведения о событии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований. Известно, что происшествие случилось 22-го сентября.

В настоящее время эксперты должны установить, были ли признаки домогательства.

"Военнослужащему грозит до пяти лет лишения свободы", - подчеркнули правоохранители.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", адвокат футболиста Криштиану Роналду заявил, что португальский форвард намерен подать в суд на немецкие издания, которые опубликовали информациб об изнасиловании американки Кэтрин Майорга.


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