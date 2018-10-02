Под Мелитополем военнослужащий изнасиловал женщину

В Запорожской области на территории воинской части А2558, которая дислоцируется в Мирном, военнослужащий изнасиловал женщину.
Об этом сообщает местное издание ria-m.tv.
Как отмечается, женщину изнасиловали на территории воинской части в Мирном.
По словам сотрудников правоохранительных органов, потерпевшая после случившего написала заявление. Эти сведения о событии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований. Известно, что происшествие случилось 22-го сентября.
В настоящее время эксперты должны установить, были ли признаки домогательства.
"Военнослужащему грозит до пяти лет лишения свободы", - подчеркнули правоохранители.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", адвокат футболиста Криштиану Роналду заявил, что португальский форвард намерен подать в суд на немецкие издания, которые опубликовали информациб об изнасиловании американки Кэтрин Майорга.