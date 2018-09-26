06:30 26.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В среду в Украине удержится прохладная погода, без осадков

В среду, 26 сентября, погоду в Украине будет определять холодный воздух, продолжающий поступать с северо-запада Европы.

В среду в Украине удержится прохладная погода, без осадков

Ожидается рост атмосферного давления, уменьшение облачности и прекращение осадков. Таким образом сегодня в Украине будет преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 метров на секунду, порывистый. Температура воздуха днем составит 9-14 градусов тепла.

Сегодня в Киеве погода порадует безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Вместе с тем осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 2-4 градуса тепла. Днем потеплеет до 11-13 градусов.

На западе Украины также без осадков. Ночью на почве возможны заморозки от 0 до минус 5 градусов. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов со знаком плюс. Днем потеплеет до 9-15 градусов.

На севере страны сухо и прохладно. Ночью на почве возможны заморозки от 0 до минус 5 градусов. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов со знаком плюс. Днем потеплеет до 9-15 градусов.

В центре Украины осадков не предвидится. Ночью на почве возможны заморозки от 0 до минус 5 градусов. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов со знаком плюс. Днем потеплеет до 9-15 градусов.

На востоке страны без осадков. Ночью на почве возможны заморозки от 0 до минус 5 градусов. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов со знаком плюс. Днем потеплеет до 9-14 градусов.

На юге Украины сухо и прохладно. Ночью на почве возможны заморозки от 0 до минус 5 градусов. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 11-17 градусов.

В Крыму в среду сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 11-16 градусов.

Народный прогноз: 26 сентября почитается память святого Корнилия сотника. К этому времени заканчивается формирование осенних стай грачей. Наши предки заметили: когда грачи улетают, уже можно ожидать снега. А если в этот день пойдет дождь, то погода в ближайшее время будет ненастной.


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