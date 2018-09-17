В Белоруссии церковь хочет получить автокефалию

Также настоятель заявил, что их цель легализовать в Беларуси и официально получить статус автокефалии.

Кроме того, архиепископ поддерживает Украину в ее стремлении предоставления томоса об автокефалии.

Добавим, что ранее в УПЦ КП прокомментировали решение РПЦ о разрыве отношений с Константинополем.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что его стране скорее всего предоставлять автокефалию без согласия других церквей. К такому мнению якобы пришли епископы на Архиерейском соборе Константинопольской церкви в Стамбуле.