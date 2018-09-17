10:57 17.09.2018 | Общество | Новости
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В Белоруссии церковь хочет получить автокефалию

Белорусская автокефальная православная церковь заявила о намерениях официального получении статуса автокефалии. Об этом заявил первоиерарх БАПЦ архиепископ Святослав Логин в интервью Радио Свобода.

В Белоруссии церковь хочет получить автокефалию

Также настоятель заявил, что их цель легализовать в Беларуси и официально получить статус автокефалии.

Кроме того, архиепископ поддерживает Украину в ее стремлении предоставления томоса об автокефалии.

Добавим, что ранее в УПЦ КП прокомментировали решение РПЦ о разрыве отношений с Константинополем.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что его стране скорее всего предоставлять  автокефалию без согласия других церквей. К такому мнению якобы пришли епископы на Архиерейском соборе Константинопольской церкви в Стамбуле.


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