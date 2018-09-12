Верховный суд РФ сегодня вынесет приговор Сущенко

В среду, 12 сентября, Верховный суд РФ должен вынести окончательный приговор по делу незаконно осужденного в РФ журналиста Укринформа Романа Сущенко. Об этом сообщил общественный защитник журналиста Марк Фейгин на своей странице в Facebook.
Так, сегодня в 10.00 в суде состоится рассмотрение апелляционной жалобы. Известно, что это последняя инстанция, в которой можно обжаловать приговор украинскому журналисту, и последнее заседание по его делу.
Фейгин утверждает, что Сущенко будет присутствовать на заседании лично. Рассмотрение апелляции будет проводиться в закрытом режиме.
Накануне посольство Украины во Франции призвало международное общество усилить давление на РФ для немедленного освобождения всех украинских политзаключенных, в частности журналиста Романа Сущенко.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", дело незаконно осужденного в России украинского журналист Романа Сущенко поступило в Верховный суд РФ. Дело должны рассмотреть в течение 45 дней.