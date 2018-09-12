08:20 12.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Верховный суд РФ сегодня вынесет приговор Сущенко

В среду, 12 сентября, Верховный суд РФ должен вынести окончательный приговор по делу незаконно осужденного в РФ журналиста Укринформа Романа Сущенко. Об этом сообщил общественный защитник журналиста Марк Фейгин на своей странице в Facebook.

Верховный суд РФ сегодня вынесет приговор Сущенко

Так, сегодня в 10.00 в суде состоится рассмотрение апелляционной жалобы. Известно, что это последняя инстанция, в которой можно обжаловать приговор украинскому журналисту, и последнее заседание по его делу.

Фейгин утверждает, что Сущенко будет присутствовать на заседании лично. Рассмотрение апелляции будет проводиться в закрытом режиме.

Накануне посольство Украины во Франции призвало международное общество усилить давление на РФ для немедленного освобождения всех украинских политзаключенных, в частности журналиста Романа Сущенко.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ"дело незаконно осужденного в России украинского журналист Романа Сущенко поступило в Верховный суд РФ. Дело должны рассмотреть в течение 45 дней.


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