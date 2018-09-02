13:11 02.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Николаеве неизвестные зарезали известного украинского ученого

 В Николаеве убили неизвестные зверски расправились с украинским ученым, исследователем вопроса Голодомора Николаем Шитюком. Об этом передает пресс-служба полиции в Николаевской области.

В Николаеве неизвестные зарезали известного украинского ученого

Тело профессора обнаружили в квартире многоэтажного дома Николаева на пересечении проспекта Центрального и 3-й Слободской. Мужчину нашла с ножом в спине хозяйка квартиры, которая сдала ее в аренду на 3 часа.

Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко пообещал, что лично возьмёт на контроль дело об убийстве Шитюка. 

Правоохранители уже открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст.115 Уголовного кодекса Украины “Умышленное убийство”. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно национальная полиция Украины задержала вероятного исполнителя и заказчика, которые подозреваются в организации и соучастии в покушении на убийство гражданской активистки Екатерины Гандзюк


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