В Николаеве неизвестные зарезали известного украинского ученого

Тело профессора обнаружили в квартире многоэтажного дома Николаева на пересечении проспекта Центрального и 3-й Слободской. Мужчину нашла с ножом в спине хозяйка квартиры, которая сдала ее в аренду на 3 часа.

Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко пообещал, что лично возьмёт на контроль дело об убийстве Шитюка.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст.115 Уголовного кодекса Украины “Умышленное убийство”. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно национальная полиция Украины задержала вероятного исполнителя и заказчика, которые подозреваются в организации и соучастии в покушении на убийство гражданской активистки Екатерины Гандзюк.