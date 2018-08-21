Луценко требует от Гройсмана сменить главу таможни

Прокуратура намерена требовать от премьер-министра Владимира Гройсмана его увольнения. Об этом во вторник, 21 августа, в интервью "Украинской правде" рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, он непублично призвал премьера к смене команды на таможне.

Теперь я делаю это публично. Я считаю, что в стране, в которой три года нет руководителя таможенной службы, не может быть порядка на таможнях. Я считаю, что если сейчас назначили очередного исполняющего обязанности, то это ничего не решает. Потому что в тот же день, когда его назначили, на его таможни обнаружили миллионы "контрабаса", - сказал Луценко, добавив, что у него есть персональные претензии к Продану.

Пока я озвучиваю претензии к множеству случаев по контрабанде, которые допустили его подчиненные. Но сейчас я работаю по делу, в котором у меня есть претензии к нему персональные. В тот момент, когда я получу достаточное количество доказательств, сделаю процессуальное решение, - сообщил Луценко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, месяц назад стало известно, что ГПУ открыла уголовное производство в отношении Продана.

Перед этим СБУ задержала главу ГФС Винницкой области и его пособника на взятке в 500 тысяч гривен.