13:27 21.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Луценко требует от Гройсмана сменить главу таможни

Генеральная прокуратура собирает доказательства против исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана.

Луценко требует от Гройсмана сменить главу таможни

Прокуратура намерена требовать от премьер-министра Владимира Гройсмана его увольнения. Об этом во вторник, 21 августа, в интервью "Украинской правде" рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, он непублично призвал премьера к смене команды на таможне.

Теперь я делаю это публично. Я считаю, что в стране, в которой три года нет руководителя таможенной службы, не может быть порядка на таможнях. Я считаю, что если сейчас назначили очередного исполняющего обязанности, то это ничего не решает. Потому что в тот же день, когда его назначили, на его таможни обнаружили миллионы "контрабаса", - сказал Луценко, добавив, что у него есть персональные претензии к Продану.

Пока я озвучиваю претензии к множеству случаев по контрабанде, которые допустили его подчиненные. Но сейчас я работаю по делу, в котором у меня есть претензии к нему персональные. В тот момент, когда я получу достаточное количество доказательств, сделаю процессуальное решение, - сообщил Луценко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, месяц назад стало известно, что ГПУ открыла уголовное производство в отношении Продана.

Перед этим СБУ задержала главу ГФС Винницкой области и его пособника на взятке в 500 тысяч гривен.


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