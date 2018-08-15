Сенцов рассказал об отношении врачей к нему

Соответствующую информацию об этом рассказала правозащитница Зоя Светова, после встречи с украинским режиссером в российской тюрьме.

По ее словам, врачи санчасти делают все чтобы спасти украинца. Вместе с тем Светову очень поразило, что врачи "считают заключенных за людей" в отличие от того, как относятся к заключенным в гражданской больнице.

Также правозащитница рассказала, что Сенцов добровольно согласился принимать питательную смесь, так как в противном случае его просто бы приковали к кровати и кормили насильно. Именно таким образом, врачам удается поддерживать состояние здоровья политзаключенного, однако оно все же ухудшается с каждым днем.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", российской правозащитнице Зое Световой разрешили посетить колонию в Лабытнанги, где незаконно удерживают украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова.