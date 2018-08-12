20:59 12.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Наталья Каплан просит не распространять какую-либо информацию об освобождении ее брата

Сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан попросила не распространять любую информацию о возможном освобождении ее брата.

Наталья Каплан просит не распространять какую-либо информацию об освобождении ее брата

По ее мнению, это "даже будучи правдой, может навредить ситуации". Как написала в воскресенье, 12 августа, Каплан написала на своей странице в Facebook, даже если действительно кто-то узнал, что Олега отпускают, не надо выдавать никакой информации, пока он не покинет Россию.

Такая преждевременная информация, даже будучи правдой, может навредить ситуации, - отметила она.

Она также рассказала, что звонить матери Олега Сенцова также не стоит до тех пор, пока информация не будет подтверждена.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова считает информацию об освобождении Сенцова, которая появилась в ночь на 12 августа, не правдивыми фактами.

К сожалению, в данное время политзаключенный до сих пор находится в российской тюрьме и речь о том, что он вскоре выйдет на свободу пока не идет, - подчеркнула она.


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