09:32 06.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100200634:Polishuk

В Украине сохраняется чрезвычайном уровне пожарной опасности

В Украине в понедельник, 6 августа, сохранится высокий уровень пожарной опасности.

В Украине сохраняется чрезвычайном уровне пожарной опасности

На сегодня синоптики ожидают чрезвычайный - пятого класса уровень опасности в некоторых областях. Как говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которая ссылаясь на данные Укргидрометцентр, такая ситуация сохраняется в Черниговской, Кировоградской, Запорожской, Ровенской, а также в Полтавской, Житомирской и Винницкой областях.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в Харькове в результате пожара в Инженерно-педагогической академии был госпитализирован пожарный. Так, в результате возгорания в Инженерно-педагогической академии в больницу с тепловым ударом был госпитализирован 35-летний работник ГосЧС, который принимал участие в тушении пожара.

В результате пожара было повреждено около 1320 квадратных метро.

Было установлено, что на крыше двухэтажного административного здания учебного заведения произошло возгорание при проведении ремонтных работ.


Поделиться
Читайте также:
 
4 августа стало самым жарким днем в Португалии за 18 лет В Львовской области столкнулись две иномарки, пострадали пять человек - ФОТО В Таиланде от наводнения пострадали свыше 70 тысяч человек В воскресенье боевики на Донбассе 40 раз нарушали режим тишины
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив