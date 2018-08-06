В Украине сохраняется чрезвычайном уровне пожарной опасности

На сегодня синоптики ожидают чрезвычайный - пятого класса уровень опасности в некоторых областях. Как говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которая ссылаясь на данные Укргидрометцентр, такая ситуация сохраняется в Черниговской, Кировоградской, Запорожской, Ровенской, а также в Полтавской, Житомирской и Винницкой областях.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в Харькове в результате пожара в Инженерно-педагогической академии был госпитализирован пожарный. Так, в результате возгорания в Инженерно-педагогической академии в больницу с тепловым ударом был госпитализирован 35-летний работник ГосЧС, который принимал участие в тушении пожара.

В результате пожара было повреждено около 1320 квадратных метро.

Было установлено, что на крыше двухэтажного административного здания учебного заведения произошло возгорание при проведении ремонтных работ.