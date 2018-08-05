22:27 05.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе в воскресенье ранен украинский военный

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил в течение дня - воскресенья, 5 августа, российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня.

На Донбассе в воскресенье ранен украинский военный

При этом один раз применялось тяжелое вооружение. Вместе с тем ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.

В результате боевых действий ранение получил один украинский военнослужащий. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба ООС, боевики открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях - с вооружения БМП".

В то же время противник обстреливал украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Чермалык, Гнутово, Лебединское и Павлополь. В частности, возле Гнутово противник применил миномет калибра 82 мм.

Напомним, за прошедшие сутки, 4 августа, боевики провели 33 обстрела украинских позиций в районе проведения операции ООС на Донбассе. В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий.


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