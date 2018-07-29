День спецназовца в Украине - отечественные лидеры поздравили военных с их профессиональным праздником

В своем поздравлении он пожелал военным добиваться побед и тактических целей на востоке Украины, делая все возможное, чтобы скорее возвратить территорию Донбасса под контроль украинской администрации.

"Силы специальных операций - элита Вооруженных Сил Украины. Приветствую воинов!", - отметил Порошенко.

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко также поделился поздравлениями на своей странице в Facebook: "Находясь на мероприятиях празднования, посвященных Дню ССО ВСУ подчеркнул то, что мы должны всегда помнить: в борьбе с агрессором украинцы обладают одним секретным оружием - у нас нет альтернативы кроме победы".

Как сообщалось в "УРА-Информ", 28 июля в ООН отмечал Всемирный день гепатита.