20:51 23.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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УЗ подпишет договор с ЕБРР о предоставлении кредита на строительство новых вагонов

Исполняющий обязанности главы правления УЗ Евгений Кравцов накануне поведал, что АО "Укрзализныця" планирует подписать новое соглашение с ЕБРР без условия о предоставлении государственных гарантий под хороший процент. 

УЗ подпишет договор с ЕБРР о предоставлении кредита на строительство новых вагонов

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Согласно словам Кравцова, его компания намерена получить кредит в размере 150 миллионов долларов. Также он заверил, что процентна ставка значительно ниже, чем сейчас на банковском рынке Украины.

"Соотвествующие средства мы направим на строительство новых 6,5 тысяч вагонов. Они будут переданы в отдельную, специально созданную под обслуживание этого кредита дочернюю компанию УЗ", - отметил и.о. главы УЗ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", накануне "Укрзализныця" запустила проект по продаже книг в скоростных поездах. Так. За шесть месяцев акции пассажиры приобрели более 1 тыс. 300 книг.


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