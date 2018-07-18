В Украине начали изготовлять снаряды по стандартам НАТО

Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

Как отметил директор предприятия Евгений Чернов, сейчас "Импульс" работает над тем, чтобы увеличить объемы производства этих боеприпасов путем механизации производства и внедрению новых инструментов. При этом в основном производство таких боеприпасов – это ручная работа.

Предприятие в замкнутом цикле производит детонаторы, капсюли и другие элементы для различных видов боеприпасов, от обычных патронов к дальнобойных ракет типа "земля-земля".

Кроме того, только на Импульсе в Украине производятся средства инициирования взрывчатых веществ для проведения взрывных работ в горнодобывающей промышленности.

"ПГОФ-40 – граната осколочно-фугасного действия с типоразмером 40х53 мм, что соответствует установленному в НАТО стандарту боеприпасов к автоматическим гранатометам", - говорится в сообщении.

Также заводом было освоено производство специальных инертных 40-мм боеприпасов ПГИ-40, которые используются для пристрелки автоматического гранатомета и обучения личного состава.Кроме того, заводы осваивают производство ВОГ-25В, которые предназначены для стрельбы из подстовольных гранатометов для автоматов, стоящих на вооружении силовых структур Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина испытала артиллерийские боеприпасы собственного производства.